Головин заработал 3-е удаление в карьере. Все – за последние 10 месяцев

Полузащитник «Монако» был удален с поля в матче 9-го тура Ла Лиги против (1:3).

На 81-й минуте арбитр Франсуа Летексье показал хавбеку сборной России второе предупреждение за фол на . Первую карточку Головин получил на 58-й минуте.

Для 23-летнего футболиста это первое удаление в нынешнем сезоне и третье в карьере. Все красные карточки он получил за последние десять месяцев.

В марте Головина удалили в составе сборной России в матче с Бельгией (1:3), а в декабре прошлого года – в матче французского первенства против «Лиона» (0:3).

У в нынешнем сезоне уже четыре удаления в чемпионате – ранее красные карточки также получали Франсеск Фабрегас, Жемерсон и Рубен Агиляр.

Фото: кадр из трансляции

Поставь в Париматч на главную игру тура итальянской Серии А!

