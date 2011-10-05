🏉 Кубок мира-2019 по регби. Австралия играет с Уругваем, Англия встретится с Аргентиной, Япония – с Самоа

5 октября в Японии пройдут три матча Кубка мира-2019 по регби. Австралия сыграет с Уругваем, Англия встретится с Аргентиной, Япония – с Самоа.
Кубок мира-2019
Япония
Групповой этап
Группа D
Австралия – Уругвай – 8.15
Положение в группе: Уэльс – 9 (2), Австралия – 6 (2), Фиджи – 7 (3), Грузия – 5 (3), Уругвай – 4 (2).
Группа C
Англия – Аргентина – 11.00
Положение в группе: Англия – 10 (2), Франция – 9 (2), Аргентина – 6 (2), Тонга – 0 (2), США – 0 (2).
Группа A
Япония – Самоа – 13.30
Положение в группе: Ирландия – 11 очков (3 игры), Япония – 9 (2), Шотландия – 5 (2), Самоа – 5 (2), Россия – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби
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