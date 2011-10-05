🏉 Кубок мира-2019 по регби. Австралия играет с Уругваем, Англия встретится с Аргентиной, Япония – с Самоа

5 октября в Японии пройдут три матча Кубка мира-2019 по регби. Австралия сыграет с Уругваем, Англия встретится с Аргентиной, Япония – с Самоа.

мира-2019

Япония

Групповой этап

Группа D

Австралия – Уругвай – 8.15





Положение в группе: Уэльс – 9 (2), Австралия – 6 (2), Фиджи – 7 (3), Грузия – 5 (3), Уругвай – 4 (2).

Группа C

Англия – Аргентина – 11.00





Положение в группе: Англия – 10 (2), Франция – 9 (2), Аргентина – 6 (2), Тонга – 0 (2), США – 0 (2).

Группа A

Япония – Самоа – 13.30





Положение в группе: Ирландия – 11 очков (3 игры), Япония – 9 (2), Шотландия – 5 (2), Самоа – 5 (2), Россия – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби

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