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Джанлуиджи Буффон: «Месси – это Федерер. Роналду похож на Надаля»

Теги Криштиану Роналду Ювентус Джанлуиджи Буффон Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Роджер Федерер Рафаэль Надаль Футбол

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сравнил соперничество теннисистов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля с противостоянием одноклубника Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Федерер – это безграничный класс, а Надаль – это упорство, пот и в то же время талант, без него бы он не выиграл столько турниров Большого шлема.

Упорная работа Надаля и постоянное стремление к самосовершенствованию позволили ему встать в один ряд с самым талантливым теннисистом в истории.

Для меня сравнение очевидно и заставляет меня улыбаться. Лео Месси – это Федерер, а Криштиану Роналду похож на Надаля», – заявил Буффон в интервью Sportweek.

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