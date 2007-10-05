У «Монако» Головина 2 победы в 9 турах Лиги 1. Команда идет 14-й в таблице

уступил «Монпелье» в игре 9-го тура чемпионата Франции (1:3).

Команда Леонардо Жардима в девяти матчах одержала всего две победы, победив перед этой игрой «Ниццу» (3:1) и «Брест» (4:1).

«Монако» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

При этом монегаски по итогам 9-го тура могут опуститься еще ниже, так как «Ним» и , имеющие по 8 очков, свои матчи еще не провели.

В игре с «Монпелье» красную карточку получил полузащитник . Это уже четвертое удаление «Монако» в нынешнем розыгрыше Лиги 1.