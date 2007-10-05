❌Хохлов покинул пост главного тренера «Динамо»

Дмитрий Хохлов ушел с поста главного тренера «Динамо» после поражения в матче 12-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

Специалист подал в отставку, а руководство московского клуба ее приняло.

«Сегодня, после матча 12-го тура РПЛ, главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера», – говорится в заявлении «Динамо».

«Динамо» занимает 15-е место в чемпионате России с 10 очками. Меньше очков набрал только «Тамбов» (8).

Команда также проиграла 4 матча подряд во всех турнирах, а выиграть не может уже 6 матчей. В 5 из 6 последних игр команда не забивала.