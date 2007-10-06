Игрок «Сибири» Самвел Мнацян умер от рака на 30-м году жизни

ФХР сообщила о смерти защитника Самвела Мнацяна.

Хоккеист скончался в возрасте 29 лет после онкологического заболевания.

Мнацян – воспитанник омского хоккея, выступал за «Авангард-2», «Омских ястребов», «Арлан» (Казахстан), «Барыс», «Нефтехимик», «Молот-Прикамье», «Нефтяник» (Альметьевск) и «Адмирал».

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал , – говорится в сообщении.

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