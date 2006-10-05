Каминг-аут датского хоккеиста, «Барса» может снять Вальверде и обменять Гризманна, победа Медведевой, серебро и бронза на ЧМ по легкой атлетике и другие новости утра

1. Датский хоккейный вратарь Йон Ли-Ольсен признался, что он гей.

2. «Барселона» готова заменить Эрнесто Вальверде на тренера «Ривер Плейта» Гальярдо, если ситуация не улучшится.

Кроме того, пишут, что каталонцы могут обменять Антуана Гризманна на Неймара, если у француза не наладятся отношения с Месси.

3. Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу на турнире Shanghai Trophy в Китае, Элизабет Турсынбаева из Казахстана – вторая.

4. 🥈 🥉 Россиянин Михаил Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ по легкой атлетике-2019 в Катаре, Илья Иванюк взял бронзу.

Прыгунья в длину Дарья Клишина из-за травмы не выступит на чемпионате мира.

5. Клопп, Лэмпард, Роджерс и Хау номинированы на награду лучшему тренеру сентября в АПЛ. Обамеянг, де Брюйне, Трент и Сон – претенденты на приз игроку месяца.

Сегодня в АПЛ матч лидеров: «Ливерпуль» принимает ворвавшийся в тройку «Лестер». У «красных» 7 побед в 7 турах, а Юрген Клопп теперь живет в доме Брендана Роджерса, который 5 лет был очень близок к титулу с мерсисайдцами. Удастся ли ирландцу подорвать чемпионские планы «Ливерпуля»? Букмекеры в «Лестер» не верят, но у вас есть 1000 рублей на ставку бесплатно, так что можно зарядить на гостей без всякого риска!

6. Защитник Владислав Игнатьев и полузащитник Павел Могилевец вызваны в сборную России вместо Зобнина и Жемалетдинова.

7. КХЛ. «Авангард» уступил «Сочи» в овертайме, выигрывая 3:0 к 43-й минуте, «Салават Юлаев» победил «Северсталь».

8. «Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Крыльев» Александром Соболевым. Пишут, что он попал в трансферный лист Сульшера на январь.

9. Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА.

10. Российский теннисист Карен Хачанов победил Фабио Фоньини в 1/4 финала турнира в Пекине, Энди Маррей выбыл. В четвертьфинале женской сетки Дарья Касаткина проиграла действующей чемпионке Каролин Возняцки, чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску уступила чемпионке US Open-2018 Наоми Осаке.

11. Выручка с продажи билетов на матч между «Интером» и «Ювентусом» – 6,5 млн евро. Это новый рекорд Италии.

12. Евролига. «Зенит» в гостях крупно уступил «Альбе», ЦСКА на выезде победил «Валенсию».

13. 🏉 Кубок мира-2019 по регби. ЮАР разгромила Италию.

14. Армянские ультрас взяли ответственность за дрон с флагом Нагорно-Карабахской Республики на матче «Карабаха» в ЛЕ.

15. «Реал» объяснил, почему вратарь Тибо Куртуа был заменен в перерыве матча с «Брюгге»: у него диагностирован острый гастроэнтерит.

Цитаты дня.

Дженнаро Гаттузо: «Золотого мяча» достойны два игрока с другой планеты – Роналду и Месси».

Муж Ласицкене: «Боксерам от федерации за победу на ЧМ машина и 5 млн рублей, легкоатлетам от ВФЛА – СМС главы федерации с букетиком».

Юран о Тедеско: «Впечатление, что «Спартак» – это КАМАЗ. Там что, проходной двор?».

Ли-Ольсен о каминг-ауте: «Мне могут кричать «гомик» и «педрила», но надеюсь, я помогу другим набраться смелости».

Жена главы селекционного отдела ЦСКА о Гончаренко: «###### прошлый сезон, а сейчас выезжает на ошибках соперников».

Юлия Ефимова о кризисе в карьере, профессиональном спорте и наградах