⚡⚡⚡Кононов ушел с поста главного тренера «Спартака»

Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака» после поражения в матче 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).

«Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды.

К следующему матчу против «Краснодара» красно-белых будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов», – говорится в заявлении клуба.

Московская команда занимает 9-е место в чемпионате после 11 туров. Это худший результат «Спартака» с 2003 года.

В Лиге Европы «Спартак» вылетел на стадии квалификации, уступив по сумме двух матчей «Браге».

Кононов был назначен главным тренером красно-белых 12 ноября 2018 года и сменил на этой должности Массимо Карерру.

Кононов уволен. Онлайн Sports.ru

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