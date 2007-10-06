Чемпионат мира по легкой атлетике. США выиграли медальный зачет, Россия с двумя золотыми медалями – 6-я

В Дохе завершился чемпионат мира по легкой атлетике. В медальном зачете победила сборная США.

Россия заняла шестое место с двумя золотыми, тремя серебряными и бронзовой медалями. Столько же наград у Великобритании.

Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом и подписаны в протоколах ANA (авторизированные нейтральные атлеты).

Чемпионат мира-2019

Доха, Катар

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

1. США – 14-11-4 (29)

2. Кения – 5-2-4 (11)

3. Ямайка – 3-5-3 (11)

4. Китай – 3-3-3 (9)

5. Эфиопия – 2-5-1 (7)

6-7. Россия – 2-3-1 (6) неофициально

6-7. Великобритания – 2-3-1 (6)

8. Германия – 2-0-4 (6)

9. Япония – 2-0-1 (3)

10-11. Голландия – 2-0-0 (2)

10-11. Уганда – 2-0-0 (2)

12. Польша – 1-2-3 (6)

13-15. Бахрейн – 1-1-1 (3)

13-15. Куба – 1-1-1 (3)

13-15. Швеция – 1-1-1 (3)

16. Багамские острова – 1-1-0 (2)

17. Катар – 1-0-1 (2)

18-21. Норвегия – 1-0-0 (1)

18-21. Австралия – 1-0-0 (1)

18-21. Венесуэла – 1-0-0 (1)

18-21. Гренада – 1-0-0 (1)

22-23. Эстония – 0-2-0 (2)

22-23. Украина – 0-2-0 (2)

24. Канада – 0-1-4 (5)

25-27. Бельгия – 0-1-1 (2)

25-27. Франция – 0-1-1 (2)

25-27. Колумбия – 0-1-1 (2)

Медали российских спортсменов

🥇 – Анжелика Сидорова, прыжки с шестом

🥇 – Мария Ласицкене, прыжки в высоту

🥈 – Сергей Шубенков, 110 м с/б

🥈 – Михаил Акименко, прыжки в высоту

🥈 – Василий Мизинов, ходьба, 10 км

🥉 – Илья Иванюк, прыжки в высоту

Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике