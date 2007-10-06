Чемпионат мира по легкой атлетике. США выиграли медальный зачет, Россия с двумя золотыми медалями – 6-я

В Дохе завершился чемпионат мира по легкой атлетике. В медальном зачете победила сборная США.
Россия заняла шестое место с двумя золотыми, тремя серебряными и бронзовой медалями. Столько же наград у Великобритании.
Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом и подписаны в протоколах ANA (авторизированные нейтральные атлеты).
Чемпионат мира-2019
Доха, Катар
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)
1. США – 14-11-4 (29)
2. Кения – 5-2-4 (11)
3. Ямайка – 3-5-3 (11)
4. Китай – 3-3-3 (9)
5. Эфиопия – 2-5-1 (7)
6-7. Россия – 2-3-1 (6) неофициально
6-7. Великобритания – 2-3-1 (6)
8. Германия – 2-0-4 (6)
9. Япония – 2-0-1 (3)
10-11. Голландия – 2-0-0 (2)
10-11. Уганда – 2-0-0 (2)
12. Польша – 1-2-3 (6)
13-15. Бахрейн – 1-1-1 (3)
13-15. Куба – 1-1-1 (3)
13-15. Швеция – 1-1-1 (3)
16. Багамские острова – 1-1-0 (2)
17. Катар – 1-0-1 (2)
18-21. Норвегия – 1-0-0 (1)
18-21. Австралия – 1-0-0 (1)
18-21. Венесуэла – 1-0-0 (1)
18-21. Гренада – 1-0-0 (1)
22-23. Эстония – 0-2-0 (2)
22-23. Украина – 0-2-0 (2)
24. Канада – 0-1-4 (5)
25-27. Бельгия – 0-1-1 (2)
25-27. Франция – 0-1-1 (2)
25-27. Колумбия – 0-1-1 (2)
Медали российских спортсменов
🥇 – Анжелика Сидорова, прыжки с шестом
🥇 – Мария Ласицкене, прыжки в высоту
🥈 – Сергей Шубенков, 110 м с/б
🥈 – Михаил Акименко, прыжки в высоту
🥈 – Василий Мизинов, ходьба, 10 км
🥉 – Илья Иванюк, прыжки в высоту
Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике