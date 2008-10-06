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    НБА. Предсезонные матчи. «Голден Стэйт» против «Лейкерс», «Сан-Антонио» сыграет с «Орландо»

    Теги результаты предсезонные матчи Голден Стэйт Лейкерс Орландо Сан-Антонио НБА Юта Аделаида Баскетбол

    В рамках предсезонных матчей НБА сойдутся фавориты Западной конференции, обновленные «Голден Стэйт» и «Лейкерс».

    Маркелл Фульц дебютирует за «Орландо» в выездной игре с «Сан-Антонио».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Голден Стэйт – Лейкерс 5:18 (1 четверть)
    Дата проведения
    6 октября, 03.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Орландо
    Дата проведения
    6 октября, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Юта – Аделаида
    Дата проведения
    6 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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