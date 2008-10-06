НБА. Предсезонные матчи. «Голден Стэйт» против «Лейкерс», «Сан-Антонио» сыграет с «Орландо»

В рамках предсезонных матчей сойдутся фавориты Западной конференции, обновленные «Голден Стэйт» и .

Маркелл Фульц дебютирует за «Орландо» в выездной игре с .

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Дурацкие ошибки, очередной провал, проблемы с броском – сборная России закончила на чемпионате мира