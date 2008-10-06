НБА. Предсезонные матчи. «Голден Стэйт» против «Лейкерс», «Сан-Антонио» сыграет с «Орландо»

В рамках предсезонных матчей НБА сойдутся фавориты Западной конференции, обновленные «Голден Стэйт» и «Лейкерс».
Маркелл Фульц дебютирует за «Орландо» в выездной игре с «Сан-Антонио».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 6 октября, 03.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 6 октября, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 6 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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