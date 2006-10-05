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Соболев забил 10-й мяч в РПЛ и обошел Шомуродова в гонке бомбардиров

Теги Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия Гжегож Крыховяк Джордже Деспотович Эльдор Шомуродов Александр Соболев Сочи Футбол

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев сделал дубль в матче 12-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).

Эти голы стали 9-м и 10-м для Соболева в этом сезоне чемпионата России.

Форвард обогнал по забитым мячам нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова (9 голов) в гонке бомбардиров РПЛ.

На третьем месте идут полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк, нападающий «Зенита» Артем Дзюба и форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович, отличившиеся по 5 раз.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча «Сочи» – «Крылья Советов».

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