«Ливерпуль» повторил личный рекорд, одержав 8 побед в чемпионате на старте сезона

В 8-м туре Премьер-лиги дома победил «Лестер» (2:1) благодаря голу Джеймса Милнера с пенальти на 95-й минуте.

Команда Юргена Клоппа одержала восьмую победу в чемпионате Англии подряд и повторила личный рекорд.

У «красных» было 8 побед на старте сезона-1990/91. По итогам того чемпионата «Ливерпуль» занял второе место, пропустив вперед «Арсенал».

«Ливерпуль» набрал 24 очка и на 8 очков опережает прошлогоднего чемпиона «Манчестер Сити», у которого матч в запасе.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Лестер».

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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