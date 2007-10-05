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«Ливерпуль» повторил личный рекорд, одержав 8 побед в чемпионате на старте сезона

Теги Ливерпуль Джеймс Милнер премьер-лига Англия Юрген Клопп Лестер Футбол

В 8-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» дома победил «Лестер» (2:1) благодаря голу Джеймса Милнера с пенальти на 95-й минуте.

Команда Юргена Клоппа одержала восьмую победу в чемпионате Англии подряд и повторила личный рекорд.

У «красных» было 8 побед на старте сезона-1990/91. По итогам того чемпионата «Ливерпуль» занял второе место, пропустив вперед «Арсенал».

«Ливерпуль» набрал 24 очка и на 8 очков опережает прошлогоднего чемпиона «Манчестер Сити», у которого матч в запасе.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Лестер». 

Ливерпуль – Лестер 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
5 октября, 17.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 40 Мане, 1:1 – 80 Мэддисон, 2:1 – 90, пенальти Милнер.
ЛиверпульАдриан, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер, Вейналдум (Хендерсон, 78), Мане, Фирмино (Ориги, 78), Салах (Лаллана, 90).
ЛестерШмейхель, Сеюнджю, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Эванс, Тилеманс, Мэддисон (Чоудури, 86), Прат (Перес, 73), Барнс (Олбрайтон, 46), Ндиди, Варди.
Предупреждения:
Ндиди (30), Фабиньо (39), Сеюнджю (53), Эванс (69), Чоудури (89).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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