«Ливерпуль» повторил личный рекорд, одержав 8 побед в чемпионате на старте сезона

В 8-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» дома победил «Лестер» (2:1) благодаря голу Джеймса Милнера с пенальти на 95-й минуте.
Команда Юргена Клоппа одержала восьмую победу в чемпионате Англии подряд и повторила личный рекорд.
У «красных» было 8 побед на старте сезона-1990/91. По итогам того чемпионата «Ливерпуль» занял второе место, пропустив вперед «Арсенал».
«Ливерпуль» набрал 24 очка и на 8 очков опережает прошлогоднего чемпиона «Манчестер Сити», у которого матч в запасе.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Лестер».
- Дата проведения
- 5 октября, 17.00, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Адриан, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер, Вейналдум (Хендерсон, 78), Мане, Фирмино (Ориги, 78), Салах (Лаллана, 90).
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Лестер –
Шмейхель, Сеюнджю, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Эванс, Тилеманс, Мэддисон (Чоудури, 86), Прат (Перес, 73), Барнс (Олбрайтон, 46), Ндиди, Варди.
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