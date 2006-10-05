Глушаков о матче с «Уфой»: «У шефа нашего, Рамзана Ахматовича, день рождения. Надо было выигрывать»

Полузащитник «Ахмата» прокомментировал победу в матче 12-го тура РПЛ против «Уфы» (1:0).

– К сожалению, реализация у нас еще хромает, есть над чем работать. Мы будем стремиться работать и дальше двигаться к результату.

Сегодня еще в Грозном праздник: у шефа нашего день рождения, у Рамзана Ахматовича, и в Грозном день города. Так что в любом случае надо было выигрывать и порадовать наших болельщиков.

Турнирная таблица такая, что если выигрываешь – наверху, завтра проигрываешь – и внизу. Все рядом. Так что интересный чемпионат в этом году, непредсказуемый. Есть чего ожидать.

Шалимов в первые дни больше подсказывал нападающим: это открывания, атакующий футбол, как должен нападающий открываться, что от нас требуют в атаке.

- В единственном голе что сказалось, погодные условия?

– Если Вилькер скажет, что бил по воротам, ему никто не поверит. И он сам себе тоже. Он делал подачу. Залетело. Хороший пас даром не пропадает, как говорится.

Все повлияло на гол: и удача, и везение, и ветер. Все вместе.

- Ваш прогноз на матч «Краснодар» – «Спартак»?



– Пожелаю удачи «Спартаку» и победы, – сказал Глушаков.