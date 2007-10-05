Трусова исполнила четыре четверных прыжка в произвольной программе на Japan Open

Российская фигуристка исполнила четыре четверных прыжка в произвольной программе на турнире .

Трусова прыгнула четверной сальхов, четверной лутц, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, а также каскад четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер.

Россиянка набрала за выступление 160,53 балла и одержала победу. Двукратный чемпион мира поделился в инстаграме видео прыжков Трусовой.

Из Инстаграма Нейтана Чена – исторический прокат Александры Трусовой на Japan Open pic.twitter.com/FLmMPTByzT — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) 5 октября 2019 г.

Трусова превращает фигурку в набор трюков: у нее лучшие прыжки, но катание сильно переоценено