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Трусова исполнила четыре четверных прыжка в произвольной программе на Japan Open

Теги сборная России рекорды сборная США женское катание Japan Open Нэтан Чен Александра Трусова Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила четыре четверных прыжка в произвольной программе на турнире Japan Open.

Трусова прыгнула четверной сальхов, четверной лутц, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, а также каскад четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер. 

Россиянка набрала за выступление 160,53 балла и одержала победу. Двукратный чемпион мира Нэтан Чен поделился в инстаграме видео прыжков Трусовой.

Трусова превращает фигурку в набор трюков: у нее лучшие прыжки, но катание сильно переоценено

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