Трусова исполнила четыре четверных прыжка в произвольной программе на Japan Open

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила четыре четверных прыжка в произвольной программе на турнире Japan Open.
Трусова прыгнула четверной сальхов, четверной лутц, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, а также каскад четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер.
Россиянка набрала за выступление 160,53 балла и одержала победу. Двукратный чемпион мира Нэтан Чен поделился в инстаграме видео прыжков Трусовой.
Из Инстаграма Нейтана Чена – исторический прокат Александры Трусовой на Japan Open pic.twitter.com/FLmMPTByzT— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) 5 октября 2019 г.
Трусова превращает фигурку в набор трюков: у нее лучшие прыжки, но катание сильно переоценено