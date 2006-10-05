Бурдасов подписал контракт со СКА

Нападающий Антон Бурдасов стал игроком СКА. Соглашение с форвардом рассчитано до 30 апреля 2020 года.

Бурдасов выступал за СКА с 2012 по 2015 год, вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина. Всего за армейцев форвард провел 186 игр и набрал 79 (34+45) очков.

В прошлом сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Салават Юлаев», набрав 31 (19+12) очко.

Ранее нападающий находился в тренировочном лагере «Эдмонтона», но клуб НХЛ не предложил ему контракт.

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