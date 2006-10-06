Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Севилью», «Атлетико» против «Вальядолида», «Эспаньол» в гостях у «Мальорки»

8-й тур Ла Лиги открылся в пятницу матчем – «Эйбар» (1:1). В субботу «Реал» победил «Гранаду» (4:2).

В воскресенье «Атлетико» в гостях сыграет с «Вальядолидом», а встретится на своем поле с «Севильей».

Чемпионат Испании

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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