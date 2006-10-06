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Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Севилью», «Атлетико» против «Вальядолида», «Эспаньол» в гостях у «Мальорки»

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8-й тур Ла Лиги открылся в пятницу матчем «Бетис» – «Эйбар» (1:1). В субботу «Реал» победил «Гранаду» (4:2).

В воскресенье «Атлетико» в гостях сыграет с «Вальядолидом», а «Барселона» встретится на своем поле с «Севильей».

Чемпионат Испании

8-й тур

Леганес – Леванте 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
5 октября, 14.00, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45, пенальти Рохер Марти, 0:2 – 49 Кампанья, 1:2 – 76 Брэйтуэйт.
ЛеганесСориано, Бустинса, Авазьем, Сиовас (Родригес, 82), Меса, Руибаль (Арнаис, 64), Сильва, Оскар Родригес (Брэйтуэйт, 60), Ресио, Каррильо, Эн-Несири.
ЛевантеФернандес, Мирамон, Везу, Кабако, Клерк, Радоя, Кампанья (Рочина, 64), Вукчевич (Мелеро, 60), Леон (Дуарте, 84), Рохер Марти, Моралес.
Предупреждения:
Вукчевич (1), Мирамон (34), Ресио (36), Оскар Родригес (45), Леон (45), Рохер Марти (54), Сильва (56), Везу (79).

 

Реал Мадрид – Гранада 4:2 (2:0, 2:2)
Дата проведения
5 октября, 17.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 2 Бензема, 2:0 – 45 Азар, 3:0 – 61 Модрич, 3:1 – 69, пенальти Мачис, 3:2 – 77 Дуарте, 4:2 – 90 Хамес.
Реал МадридАреоля, Рамос, Варан, Карвахаль, Одриосола, Бэйл (Хамес, 83), Кроос (Модрич, 34), Азар (Иско, 69), Каземиро, Вальверде, Бензема.
ГранадаРуй Силва, Диас, Херман Санчес, Дуарте, Нева, Монторо (Гоналон, 6), Азиз (Вадильо, 51), Мачис, Пуэртас, Эррера, Сольдадо (Фернандес, 64).
Предупреждения:
Каземиро (43), Карвахаль (54), Херман Санчес (54), Сольдадо (56), Ареоля (68), Эррера (72), Дуарте (73), Пуэртас (81), Хамес (90).

 

Валенсия – Алавес 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
5 октября, 19.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 27 Макси Гомес, 2:0 – 83, пенальти Парехо, 2:1 – 89 Лукас Перес.
ВаленсияСиллессен, Васс, Гарай, Габриэл Паулиста, Коста, Ферран Торрес (Диакаби, 70), Парехо, Коклен, Черышев (Собрино, 90), Родриго (Вальехо, 59), Макси Гомес.
АлавесСивера, Химо Наварро (Алеиш Видаль, 73), Лагуардиа, Эли (Сайнс, 83), Дуарте, Берк, Пина (Пере Понс, 21), Ману Гарсия, Риоха, Хоселу, Лукас Перес.
Предупреждения:
Васс (14), Дуарте (15), Ману Гарсия (15), Сивера (82).

 

Осасуна – Вильярреал 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 5 Пау Торрес, 1:1 – 46 Ронкалья, 2:1 – 79 Чими Авила.
ОсасунаРубен Мартинес, Видаль, Аридане, Ронкалья, Эступиньян, Роберто Торрес, Ойер Санхурхо (Монкайола, 83), Мерида, Рубен Гарсия (Брашанац, 85), Адриан (Ибаньес, 74), Чими Авила.
ВильярреалАсенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Чуквуэзе, Замбо-Ангисса (Бакка, 82), Иборра (Тригерос, 86), Касорла, Жерар Морено, Токо-Экамби (Онтиверос, 68).
Предупреждения:
Видаль (13), Альбиоль (67), Ойер Санхурхо (70), Бакка (90).

 

Мальорка – Эспаньол
Дата проведения
6 октября, 13.00, «Иберостар»
превью матча онлайн статистика
МальоркаРейна, Раильо, Вальент, Гамес, Састре, Фебас, Севилья, Дани Родригес, Баба, Лаго Джуниор, Будимир.
ЭспаньолДиего Лопес, Давид Лопес, Педроса, Коршья, Льюис Лопес, Рока, Санчес, Варгас, Гранеро, У Лэй, Кампусано.

 

Сельта – Атлетик
Дата проведения
6 октября, 15.00, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика

 

Вальядолид – Атлетико
Дата проведения
6 октября, 17.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Хетафе
Дата проведения
6 октября, 19.30, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Севилья
Дата проведения
6 октября, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Эйбар 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 34, пенальти Орельяна, 1:1 – 66 Морон.
БетисРоблес, Эмерсон, Манди, Бартра, Педраса (Фекир, 57), Хоакин (Тельо, 84), Каналес, Гуардадо (Лайнес, 90), Морено, Иглесиас, Морон.
ЭйбарДмитрович, Де Бласис, Оливейра, Арбилья, Бигас (Техеро, 46), Эскаланте, Диоп, Экспосито (Кике Гонсалес, 70), Орельяна, Кике Гарсия (Шарлес, 87), Инуи.
Предупреждения:
Бигас (9), Каналес (33), Арбилья (57), Эскаланте (65), Техеро (76), Фекир (79), Диоп (80), Манди (88).
Удаление:
Эскаланте (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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