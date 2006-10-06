Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Севилью», «Атлетико» против «Вальядолида», «Эспаньол» в гостях у «Мальорки»

8-й тур Ла Лиги открылся в пятницу матчем «Бетис» – «Эйбар» (1:1). В субботу «Реал» победил «Гранаду» (4:2).
В воскресенье «Атлетико» в гостях сыграет с «Вальядолидом», а «Барселона» встретится на своем поле с «Севильей».
Чемпионат Испании
8-й тур
- Дата проведения
- 5 октября, 14.00, «Бутарке»
- Голы:
- 0:1 – 45, пенальти Рохер Марти, 0:2 – 49 Кампанья, 1:2 – 76 Брэйтуэйт.
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Леганес –
Сориано, Бустинса, Авазьем, Сиовас (Родригес, 82), Меса, Руибаль (Арнаис, 64), Сильва, Оскар Родригес (Брэйтуэйт, 60), Ресио, Каррильо, Эн-Несири.
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Леванте –
Фернандес, Мирамон, Везу, Кабако, Клерк, Радоя, Кампанья (Рочина, 64), Вукчевич (Мелеро, 60), Леон (Дуарте, 84), Рохер Марти, Моралес.
- Предупреждения:
- Вукчевич (1), Мирамон (34), Ресио (36), Оскар Родригес (45), Леон (45), Рохер Марти (54), Сильва (56), Везу (79).
- Дата проведения
- 5 октября, 17.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 2 Бензема, 2:0 – 45 Азар, 3:0 – 61 Модрич, 3:1 – 69, пенальти Мачис, 3:2 – 77 Дуарте, 4:2 – 90 Хамес.
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Реал Мадрид –
Ареоля, Рамос, Варан, Карвахаль, Одриосола, Бэйл (Хамес, 83), Кроос (Модрич, 34), Азар (Иско, 69), Каземиро, Вальверде, Бензема.
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Гранада –
Руй Силва, Диас, Херман Санчес, Дуарте, Нева, Монторо (Гоналон, 6), Азиз (Вадильо, 51), Мачис, Пуэртас, Эррера, Сольдадо (Фернандес, 64).
- Дата проведения
- 5 октября, 19.30, «Месталья»
- Голы:
- 1:0 – 27 Макси Гомес, 2:0 – 83, пенальти Парехо, 2:1 – 89 Лукас Перес.
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Валенсия –
Силлессен, Васс, Гарай, Габриэл Паулиста, Коста, Ферран Торрес (Диакаби, 70), Парехо, Коклен, Черышев (Собрино, 90), Родриго (Вальехо, 59), Макси Гомес.
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Алавес –
Сивера, Химо Наварро (Алеиш Видаль, 73), Лагуардиа, Эли (Сайнс, 83), Дуарте, Берк, Пина (Пере Понс, 21), Ману Гарсия, Риоха, Хоселу, Лукас Перес.
- Предупреждения:
- Васс (14), Дуарте (15), Ману Гарсия (15), Сивера (82).
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Эль-Садар»
- Голы:
- 0:1 – 5 Пау Торрес, 1:1 – 46 Ронкалья, 2:1 – 79 Чими Авила.
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Осасуна –
Рубен Мартинес, Видаль, Аридане, Ронкалья, Эступиньян, Роберто Торрес, Ойер Санхурхо (Монкайола, 83), Мерида, Рубен Гарсия (Брашанац, 85), Адриан (Ибаньес, 74), Чими Авила.
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Вильярреал –
Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Чуквуэзе, Замбо-Ангисса (Бакка, 82), Иборра (Тригерос, 86), Касорла, Жерар Морено, Токо-Экамби (Онтиверос, 68).
- Предупреждения:
- Видаль (13), Альбиоль (67), Ойер Санхурхо (70), Бакка (90).
- Дата проведения
- 6 октября, 13.00, «Иберостар»
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Мальорка –
Рейна, Раильо, Вальент, Гамес, Састре, Фебас, Севилья, Дани Родригес, Баба, Лаго Джуниор, Будимир.
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Эспаньол –
Диего Лопес, Давид Лопес, Педроса, Коршья, Льюис Лопес, Рока, Санчес, Варгас, Гранеро, У Лэй, Кампусано.
- Дата проведения
- 6 октября, 15.00, «Балайдос»
- Дата проведения
- 6 октября, 17.00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.30, «Аноэта»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
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Бетис –
Роблес, Эмерсон, Манди, Бартра, Педраса (Фекир, 57), Хоакин (Тельо, 84), Каналес, Гуардадо (Лайнес, 90), Морено, Иглесиас, Морон.
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Эйбар –
Дмитрович, Де Бласис, Оливейра, Арбилья, Бигас (Техеро, 46), Эскаланте, Диоп, Экспосито (Кике Гонсалес, 70), Орельяна, Кике Гарсия (Шарлес, 87), Инуи.
- Предупреждения:
- Бигас (9), Каналес (33), Арбилья (57), Эскаланте (65), Техеро (76), Фекир (79), Диоп (80), Манди (88).
- Удаление:
- Эскаланте (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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