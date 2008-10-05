Загитова показала платье для произвольной программы – в образе Клеопатры

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на турнире Japan Open в Японии представила платье для новой произвольной программы – в образе Клеопатры.

За исполнение программы фигуристка получила 154,41 балла и стала второй на турнире. Победила Александра Трусова, которая исполнила четыре четверных прыжка.

Загитову, которую мы знаем, создал Глейхенгауз. Он называет Алину «моя муза»