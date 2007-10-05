«Витесс» Слуцкого выиграл 3 матча подряд и поднялся на 3-е место в Эредивизи

В 9-м туре чемпионата Голландии «Витесс» российского тренера Леонида Слуцкого дома победил «Утрехт» (2:1).
Команда из Арнема выиграла три матча подряд. Ранее были обыграны «Фортуна Ситтард» (4:2) и «Валвейк» (2:1).
«Витесс» вышел на третье место в таблице, опередив АЗ и сравнявшись по очкам с ПСВ и «Аяксом». У всех трех соперников команды Слуцкого матч в запасе.
Чемпионат Голландии
9-й тур
- Дата проведения
- 5 октября, 20.45, «ГелреДом»
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Витесс –
Пасвеер, Даса, Обиспо, Кларк, Дуки, Беро, Базур (Бейтинк, 87), Линссен, Таннане (Фор, 36), Матавж, Дико (Грот, 69).
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Утрехт –
Пас, Клайбер, Хогма, ван Марел, Янссен, ван де Стрек (Черны, 76), Густафссон, Махер, Рамселар (Эмануэлсон, 70), Керк, Абасс (Баэбек, 46).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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