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«Витесс» Слуцкого выиграл 3 матча подряд и поднялся на 3-е место в Эредивизи

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Утрехт Витесс результаты Футбол

В 9-м туре чемпионата Голландии «Витесс» российского тренера Леонида Слуцкого дома победил «Утрехт» (2:1).

Команда из Арнема выиграла три матча подряд. Ранее были обыграны «Фортуна Ситтард» (4:2) и «Валвейк» (2:1).

«Витесс» вышел на третье место в таблице, опередив АЗ и сравнявшись по очкам с ПСВ и «Аяксом». У всех трех соперников команды Слуцкого матч в запасе.

Чемпионат Голландии

9-й тур

Витесс – Утрехт 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
5 октября, 20.45, «ГелреДом»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 9 Кларк, 1:1 – 38 Махер, 2:1 – 68 Матавж.
ВитессПасвеер, Даса, Обиспо, Кларк, Дуки, Беро, Базур (Бейтинк, 87), Линссен, Таннане (Фор, 36), Матавж, Дико (Грот, 69).
УтрехтПас, Клайбер, Хогма, ван Марел, Янссен, ван де Стрек (Черны, 76), Густафссон, Махер, Рамселар (Эмануэлсон, 70), Керк, Абасс (Баэбек, 46).
Предупреждения:
Янссен (63), Бейтинк (88).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Эредивизи

Статистика Эредивизи

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