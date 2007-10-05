«Витесс» Слуцкого выиграл 3 матча подряд и поднялся на 3-е место в Эредивизи

В 9-м туре чемпионата Голландии российского тренера Леонида Слуцкого дома победил (2:1).

Команда из Арнема выиграла три матча подряд. Ранее были обыграны «Фортуна Ситтард» (4:2) и «Валвейк» (2:1).

«Витесс» вышел на третье место в таблице, опередив АЗ и сравнявшись по очкам с ПСВ и «Аяксом». У всех трех соперников команды Слуцкого матч в запасе.

Чемпионат Голландии

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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