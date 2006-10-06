Реклама 18+
Реклама 18+

Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Ювентус», «Наполи» в гостях у «Торино»

Теги Интер Рома Милан Парма Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Лечче Болонья Дженоа Брешия Верона Сассуоло СПАЛ Футбол

В 7-м туре Серии А «Милан» на выезде обыграл «Дженоа» (2:1). 

В воскресенье «Торино» играет с «Наполи», а «Интер» – с «Ювентусом»

Чемпионат Италии

7-й тур

СПАЛ – Парма 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
5 октября, 16.00, «Stadio Paolo Mazza»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 31 Петанья.
СПАЛБериша, Томович, Викари, Реца, Игор Жулио, Миссироли, Куртич, Вальдифьори (Валоти, 84), Эспето, Флоккари (Сала, 73), Петанья (Палоски, 86).
ПармаСепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Пеццелла, Барилла (Инглезе, 71), Жервиньо, Куцка, Эрнани (Спрокати, 57), Кулусевски (Скоццарелла, 46), Корнелиус.
Предупреждения:
Эспето (17), Эрнани (45), Петанья (45), Гальоло (82), Куртич (89), Сала (90).
Удаление:
Эспето (70).

 

Верона – Сампдория 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
5 октября, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 9 Кумбула, 2:0 – 81, автогол Мурру.
ВеронаСильвестри, Ррахмани, Кумбула, Гюнтер, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович (Витале, 58), Пессина (Хендерсон, 86), Сальседо (Верре, 70), Стемпиньски.
СампдорияАудеро, Берешиньски (Габбьядини, 77), Феррари, Шабо, Депаоли, Роналду Виейра, Экдаль, Янкто (Ригони, 57), Мурру, Бонаццоли (Капрари, 63), Куальярелла.
Предупреждения:
Феррари (15), Лазович (24), Шабо (33), Бонаццоли (41).

 

Дженоа – Милан 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
5 октября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 41 Шене, 1:1 – 51 Тео, 1:2 – 57, пенальти Кессиэ.
ДженоаРаду, Ромеро, Сапата, Кришито (Бираски, 11), Гильоне, Шене, Радованович, Паяч, Лерагер (Пандев, 88), Куаме, Пинамонти (Фавилли, 73).
МиланРейна, Калабрия, Лео Дуарте, Романьоли, Тео, Кессиэ, Биглия, Чалханоглу (Лукас Пакета, 46), Сусо, Пионтек (Рафаэл Леау, 46), Бонавентура (Конти, 81).
Предупреждения:
Сапата (23), Калабрия (43), Биглия (62), Лерагер (64), Шене (67), Лукас Пакета (84), Ромеро (88).
Удаления:
Сапонара (45), Бираски (56), Калабрия (79), Кастильехо (90).

 

Фиорентина – Удинезе
Дата проведения
6 октября, 13.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
ФиорентинаДронговски, Лирола, Миленкович, Пеццелья, Далберт, Бадель, Кастровилли, Рибери, Пульгар, Кьеза, Касерес.
УдинезеМуссо, Трост-Эконг, Опоку, Самир, Ларсен, де Пауль, Мандрагора, Сема, Яяло, Окака Чука, Несторовски.

 

Аталанта – Лечче
Дата проведения
6 октября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Лацио
Дата проведения
6 октября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Кальяри
Дата проведения
6 октября, 16.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Наполи
Дата проведения
6 октября, 19.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Ювентус
Дата проведения
6 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Брешия – Сассуоло
Дата проведения
18 декабря, 22.45, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

Поставь в Париматч на главную игру тура итальянской Серии А!

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья