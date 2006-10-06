Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Ювентус», «Наполи» в гостях у «Торино»

В 7-м туре Серии А «Милан» на выезде обыграл «Дженоа» (2:1).
В воскресенье «Торино» играет с «Наполи», а «Интер» – с «Ювентусом».
Чемпионат Италии
7-й тур
- Дата проведения
- 5 октября, 16.00, «Stadio Paolo Mazza»
- Гол:
- 1:0 – 31 Петанья.
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СПАЛ –
Бериша, Томович, Викари, Реца, Игор Жулио, Миссироли, Куртич, Вальдифьори (Валоти, 84), Эспето, Флоккари (Сала, 73), Петанья (Палоски, 86).
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Парма –
Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Пеццелла, Барилла (Инглезе, 71), Жервиньо, Куцка, Эрнани (Спрокати, 57), Кулусевски (Скоццарелла, 46), Корнелиус.
- Удаление:
- Эспето (70).
- Дата проведения
- 5 октября, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Верона –
Сильвестри, Ррахмани, Кумбула, Гюнтер, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович (Витале, 58), Пессина (Хендерсон, 86), Сальседо (Верре, 70), Стемпиньски.
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Сампдория –
Аудеро, Берешиньски (Габбьядини, 77), Феррари, Шабо, Депаоли, Роналду Виейра, Экдаль, Янкто (Ригони, 57), Мурру, Бонаццоли (Капрари, 63), Куальярелла.
- Дата проведения
- 5 октября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
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Дженоа –
Раду, Ромеро, Сапата, Кришито (Бираски, 11), Гильоне, Шене, Радованович, Паяч, Лерагер (Пандев, 88), Куаме, Пинамонти (Фавилли, 73).
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Милан –
Рейна, Калабрия, Лео Дуарте, Романьоли, Тео, Кессиэ, Биглия, Чалханоглу (Лукас Пакета, 46), Сусо, Пионтек (Рафаэл Леау, 46), Бонавентура (Конти, 81).
- Предупреждения:
- Сапата (23), Калабрия (43), Биглия (62), Лерагер (64), Шене (67), Лукас Пакета (84), Ромеро (88).
- Удаления:
- Сапонара (45), Бираски (56), Калабрия (79), Кастильехо (90).
- Дата проведения
- 6 октября, 13.30, «Артемио Франки»
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Фиорентина –
Дронговски, Лирола, Миленкович, Пеццелья, Далберт, Бадель, Кастровилли, Рибери, Пульгар, Кьеза, Касерес.
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Удинезе –
Муссо, Трост-Эконг, Опоку, Самир, Ларсен, де Пауль, Мандрагора, Сема, Яяло, Окака Чука, Несторовски.
- Дата проведения
- 6 октября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 6 октября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 6 октября, 16.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 6 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.45, «Марио Ригамонти»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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