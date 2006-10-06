Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Ювентус», «Наполи» в гостях у «Торино»

В 7-м туре Серии А на выезде обыграл «Дженоа» (2:1).

В воскресенье «Торино» играет с «Наполи», а «Интер» – с .

Чемпионат Италии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

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