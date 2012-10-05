Кубок мира-2019 по волейболу. Бразилия разгромила Россию, Япония против США и другие матчи

5 октября мужская сборная России по волейболу играет с Бразилией на Кубке мира в Японии.

мира по волейболу

Япония

Мужчины

Нагано

Бразилия – Россия – 3-0 (25:16, 25:22, 25:22)





Египет – Канада – 2-3 (25:27, 25:27, 25:16, 25:22, 9:15)





Австралия – Иран – 11.00





Фукуока

Польша – Аргентина – 3-1 (27:29, 25:17, 25:18, 26:24)





Тунис – Италия – 9.00





Япония – США – 13.20





Турнирное положение: Бразилия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Польша – 3-1 (9), США – 2-1 (7), Египет – 2-2 (7), Япония – 2-1 (6), Россия – 2-1 (6), Аргентина – 2-2 (6), Иран – 1-2 (3), Канада – 1-3 (3), Италия – 1-2 (2), Австралия – 1-2 (2), Тунис – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.