«Реал» не проигрывает в Ла Лиге 8 матчей со старта сезона и лидирует в таблице

В 8-м туре Ла Лиги «Реал» победил «Гранаду» (4:2).
Команда Зинедина Зидана не проигрывает в чемпионате Испании со старта сезона, 8 матчей подряд (5 побед, 3 ничьих), и лидирует в таблице, набрав 18 очков.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Гранада».
- Дата проведения
- 5 октября, 17.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 2 Бензема, 2:0 – 45 Азар, 3:0 – 61 Модрич, 3:1 – 69, пенальти Мачис, 3:2 – 77 Дуарте, 4:2 – 90 Хамес.
-
Реал Мадрид –
Ареоля, Рамос, Карвахаль, Варан, Одриосола, Вальверде, Каземиро, Бэйл (Хамес, 83), Кроос (Модрич, 34), Азар (Иско, 69), Бензема.
-
Гранада –
Руй Силва, Дуарте, Нева, Диас, Херман Санчес, Азиз (Вадильо, 51), Монторо (Гоналон, 6), Пуэртас, Эррера, Мачис, Сольдадо (Фернандес, 64).
Поставь в Париматч на главную игру тура итальянской Серии А!