«Реал» не проигрывает в Ла Лиге 8 матчей со старта сезона и лидирует в таблице

В 8-м туре Ла Лиги «Реал» победил «Гранаду» (4:2).

Команда Зинедина Зидана не проигрывает в чемпионате Испании со старта сезона, 8 матчей подряд (5 побед, 3 ничьих), и лидирует в таблице, набрав 18 очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Гранада».

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