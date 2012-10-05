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«Реал» не проигрывает в Ла Лиге 8 матчей со старта сезона и лидирует в таблице

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Гранада Футбол

В 8-м туре Ла Лиги «Реал» победил «Гранаду» (4:2).

Команда Зинедина Зидана не проигрывает в чемпионате Испании со старта сезона, 8 матчей подряд (5 побед, 3 ничьих), и лидирует в таблице, набрав 18 очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Гранада».

Реал Мадрид – Гранада 4:2 (2:0, 2:2)
Дата проведения
5 октября, 17.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 2 Бензема, 2:0 – 45 Азар, 3:0 – 61 Модрич, 3:1 – 69, пенальти Мачис, 3:2 – 77 Дуарте, 4:2 – 90 Хамес.
Реал МадридАреоля, Рамос, Карвахаль, Варан, Одриосола, Вальверде, Каземиро, Бэйл (Хамес, 83), Кроос (Модрич, 34), Азар (Иско, 69), Бензема.
ГранадаРуй Силва, Дуарте, Нева, Диас, Херман Санчес, Азиз (Вадильо, 51), Монторо (Гоналон, 6), Пуэртас, Эррера, Мачис, Сольдадо (Фернандес, 64).
Предупреждения:
Каземиро (43), Карвахаль (54), Херман Санчес (54), Сольдадо (56), Ареоля (68), Эррера (72), Дуарте (73), Пуэртас (81), Хамес (90).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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