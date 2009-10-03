«Зенит» хлопнул «Бенфику», победы «Барсы» и «Ливерпуля», старт НХЛ, серебро Шубенкова на ЧМ и другие новости утра

1. «Зенит» легко разобрался с «Бенфикой» во 2-м туре Лиги чемпионов: голы Дзюбы и Азмуна плюс автогол после острого прострела Караваева. Команда Семака – первая в своей группе. «Лион» выиграл у «Лейпцига», но за счет личных встреч Питер впереди.

Сегодня ЦСКА и «Краснодар» будут восстанавливать подмоченное реноме в Лиге Европе. После унизительных 1:5 и 0:5 в российские клубы не очень верится даже в матчах с командами из нижней части испанской таблицы, но выход есть: ловите 1000 рублей в подарок и ставьте, не рискуя собственным бюджетом!

2. «Барселона» на «Камп Ноу» пропустила первой, но благодаря дублю Суареса смогла одолеть «Интер». «Аякс» разнес «Валенсию», «Челси» выиграл у «Лиона», а «Ливерпуль» устроил настоящий триллер с «Ред Буллом», ведя 3:0 и чуть не упустив победу. Все результаты вечера – тут.

3. В НХЛ стартовал новый сезон. У Михеева в дебютном матче 1+1, Овечкин и Орлов забили по голу в ворота «Сент-Луиса». Остальные результаты – здесь.

4. 🥈Российский спринтер Сергей Шубенков завоевал серебро на дистанции 110 метров с барьерами на ЧМ-2019. Он берет медали на четырех чемпионатах мира подряд.

5. КХЛ. «Ак Барс» победил СКА, «Авангард» забросил 7 шайб рижскому «Динамо». Казанцы выиграли 10 из 12 матчей сезона, рижане проиграли шесть матчей подряд с общим счетом 4:27.

6. Виктор Гончаренко из ЦСКА признан лучшим тренером сентября в РПЛ, полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк – лучший игрок месяца.

7. Мужская сборная России на тай-брейке победила команду Канады на Кубке мира по волейболу. После двух сетов россияне уступали 0-2.

8. Юношеская лига УЕФА. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» – 1:7. 😱

9. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев взял две премии ТЭФИ-2019. Теперь у него их четыре – это рекорд для спортивного телевидения.

10. Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинение полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве за твит про Менди. Он может получить 6-матчевый бан, наказание определит спецкомиссия.

11. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда пока не будет выступать на соревнованиях, ему нужно пройти курс лечения.

12. Исполнительным директором «Спартака» стал бывший топ-менеджер Disney Максим Власов.

13. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Она не будет выступать в эстафетах Кубка мира-2019/20.

14. Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей за неявку на флэш-интервью и пресс-конференцию.

15. Кубок мира по регби-2019. Франция обыграла США, Новая Зеландия разгромила Канаду.

Цитаты дня.

Дзюба о пропуске мяча на Азмуна: «Он кричал что-то на своем: «Астав, астав».

«Не представляю, как Россия может в обозримом будущем быть частью международного спорта». Скучали по Себастьяну Самуэльссону?

Зырянов про 1:7 от молодежки «Бенфики»: «Огромная разница в классе, ребята были испуганы. Мы объективно слабее».