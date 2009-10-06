Леонид Слуцкий: «Я нетипичный русский, не люблю водку»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий дал интервью после победы в матче 9-го тура Эредивизи с «Утрехтом» (2:1).
— Мистер Слуцкий, мы набираем много очков вместе, не так ли?
— Да! Я попрошу босса FOX Sports ставить Ханса (журналиста Fox Sports – прим. Sports.ru) на каждую нашу игру: на домашние, выездные матчи. У нас хорошо получается вместе.
— Сегодня все прошло хорошо. Я всегда говорил «Мистер Слуцкий», но сейчас скажу «Леонид». Не беспокойтесь о поле. Играйте, набирайте очки, а потом идите домой и выпейте пива.
— Хорошо, спасибо. Без пива, но с остальным согласен.
— Русская водка?
— Нет. Не люблю водку, если честно. Вообще не люблю алкоголь.
— Вы действительно из России?
— Да, но это стереотип. Вы думаете, что все в России любят водку. Но это неправда.
— Да, но вы улыбаетесь, а я не очень часто это вижу. Водку вы не пьете?
— Да. Может быть, я нетипичный русский.
— Мои поздравления!
— Спасибо! – сказал Слуцкий.
😂 | Komisch duo Leonid & Hans draaide vanavond weer op volle toeren.#vitutr https://t.co/SauO4vRjLJ pic.twitter.com/aPotmDjCNS— FOX Sports (@FOXSportsnl) October 5, 2019
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