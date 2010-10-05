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⚡Трусова выиграла произвольную программу на Japan Open. Загитова – 2-я, Кихира – 3-я

Теги сборная России результаты Мираи Нагасу сборная США сборная Японии женское катание Japan Open Сатоко Мияхара Брэди Теннелл Алина Загитова Рика Кихира Александра Трусова Фигурное катание

В японской Сайтаме прошел турнир Japan Open. Фигуристки представили произвольные программы.

Japan Open

Сайтама, Япония

Женщины

Произвольная программа

1. Александра Трусова (Россия) – 160,53
2. Алина Загитова (Россия) – 154,41
3. Рика Кихира (Япония) – 144,76
4. Сатоко Мияхара (Япония) – 134,94
5. Брэди Теннелл (США) – 124,91
6. Мираи Нагасу (США) – 111,04

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