Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Ямайка победила в женской эстафете 4х100 м, США – в мужской, все результаты дня

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыграли 7 комплектов медалей.
Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике
Доха, Катар
5 октября
Мужчины
Толкание ядра
1. Джо Ковач (США) – 22,91 (рекорд чемпионатов мира)
2. Райан Краузер (США) – 22,90
3. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,90
4x100 м
1. США (Кристиан Коулмен, Джастин Гэтлин, Майкл Роджерс, Ноа Лайлс) – 37,10
2. Великобритания (Адам Джемили, Зарнел Хьюз, Ричард Килти, Нэтанил Митчелл-Блейк) – 37,36
3. Япония (Шухей Тада, Кирара Шираиши, Йошихиде Кириу, Абдул Хаким Сани Браун) – 37,43
Марафон
1. Лелиса Десиса (Эфиопия) – 2.10,40
2. Мосинет Гереме (Эфиопия) – 2.10,44
3. Амос Кипруто (Кения) – 2.10,51...
35. Федор Шутов (Россия) – 2.18,58
Женщины
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,37
2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,92
3. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,73
1500 м
1. Сифан Хассан (Голландия) – 3.51,95 (рекорд чемпионатов мира)
2. Фэйт Кипьегон (Кения) – 3.54,22
3. Гудаф Тсегай (Эфиопия) – 3.54,38
5000 м
1. Хеллен Обири (Кения) – 14.26,72 (рекорд чемпионатов мира)
2. Маргарет Кипкембои (Кения) – 14.27,49
3. Констанц Клостерхалфен (Германия) – 14.28,43
4x100 м
1. Ямайка (Наталлия Уайт, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Джониэль Смит, Шерика Джексон) – 41,44
2. Великобритания (Аша Филип, Дина Эшер-Смит, Эшли Нельсон, Дэрил Нейта) – 41,85
3. США (Дезереа Брайант, Тиана Дэниэлс, Моролаке Акиносун, Киара Паркер) – 42,10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции – на телеканале «Матч Арена».
Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике