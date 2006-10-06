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Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Ямайка победила в женской эстафете 4х100 м, США – в мужской, все результаты дня

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На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыграли 7 комплектов медалей.

Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике

Доха, Катар

5 октября

Мужчины

Толкание ядра

1. Джо Ковач (США) – 22,91 (рекорд чемпионатов мира)
2. Райан Краузер (США) – 22,90
3. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,90

4x100 м

1. США (Кристиан Коулмен, Джастин Гэтлин, Майкл Роджерс, Ноа Лайлс) – 37,10
2. Великобритания (Адам Джемили, Зарнел Хьюз, Ричард Килти, Нэтанил Митчелл-Блейк) – 37,36
3. Япония (Шухей Тада, Кирара Шираиши, Йошихиде Кириу, Абдул Хаким Сани Браун) – 37,43

Марафон

1. Лелиса Десиса (Эфиопия) – 2.10,40
2. Мосинет Гереме (Эфиопия) – 2.10,44
3. Амос Кипруто (Кения) – 2.10,51...
35. Федор Шутов (Россия) – 2.18,58

Женщины

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,37
2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,92
3. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,73

1500 м

1. Сифан Хассан (Голландия) – 3.51,95 (рекорд чемпионатов мира)
2. Фэйт Кипьегон (Кения) – 3.54,22
3. Гудаф Тсегай (Эфиопия) – 3.54,38

5000 м

1. Хеллен Обири (Кения) – 14.26,72 (рекорд чемпионатов мира)
2. Маргарет Кипкембои (Кения) – 14.27,49
3. Констанц Клостерхалфен (Германия) – 14.28,43

4x100 м

1. Ямайка (Наталлия Уайт, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Джониэль Смит, Шерика Джексон) – 41,44
2. Великобритания (Аша Филип, Дина Эшер-Смит, Эшли Нельсон, Дэрил Нейта) – 41,85
3. США (Дезереа Брайант, Тиана Дэниэлс, Моролаке Акиносун, Киара Паркер) – 42,10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции – на телеканале «Матч Арена».

Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике

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