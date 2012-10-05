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НХЛ. «Вашингтон» примет «Каролину», «Флорида» играет с «Тампой», «Оттава» – «Рейнджерс»

Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Нью-Джерси
Дата проведения
6 октября, 02.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Тампа-Бэй
Дата проведения
6 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Рейнджерс
Дата проведения
6 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Коламбус
Дата проведения
6 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Монреаль
Дата проведения
6 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Каролина
Дата проведения
6 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Детройт
Дата проведения
6 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Даллас
Дата проведения
6 октября, 03.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Бостон
Дата проведения
6 октября, 04.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Миннесота
Дата проведения
6 октября, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Сан-Хосе
Дата проведения
6 октября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Ванкувер
Дата проведения
6 октября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Лос-Анджелес
Дата проведения
6 октября, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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