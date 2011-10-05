«К сожалению, младенец был использован как живой щит для прорыва оцепления». Выступление Журовой в ПАСЕ о московских протестах

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова на сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила в защиту правоохранительных органов, действующих во время протестных митингов в России.

«Вы знаете, дети считают это (участие в акциях протеста) героизмом, романтикой. Они хайпуют, они выставляют это в интернет, они показывают это своим сверстникам. Для них это некое проявление себя. И, к сожалению, мы недооцениваем психологические последствия после участия в таких митингах.

К сожалению, в России есть факты трагических событий – что произошло с этими детьми, которые в раннем детстве участвовали в данных несанкционированных митингах и были вовлечены организаторами.

Коллеги, вы родители, вы бабушки и дедушки. Вы тоже не хотели бы, чтобы ваши дети оказались на таких митингах и чтобы они были вовлечены в эти истории.

Очень важно работать для картинки. Всегда есть монтаж. Ребенок висит на столбе трехметровом на этих несанкционированных митингах. Его снимает полицейский, он его сопровождает, но западные СМИ вам покажут картинку, как злой дяденька полицейский ведет ребенка за рюкзак в участок.

Разве он не должен был этого сделать? Ведь этот ребенок висел на столбе, это была опасность для его жизни. Он отдаст его родителям, с ним, конечно, ничего не будет. Но сам факт появления на этом митинге неприемлем», – сказала Журова на заседании ПАСЕ.

Она также привела в пример ситуацию с семьей Проказовых: прокуратура потребовала отнять у родителей годовалого ребенка за то, что они взяли его с собой на акцию протеста.

«К сожалению, этот младенец был использован как живой щит для прорыва оцепления», – цитирует Журова РБК.

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