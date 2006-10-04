Фиаско ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы, Медведева лидирует в Шанхае, Россия покидает ЧМ по регби и другие новости утра

1. Российские клубы провалили старт в Лиге Европы. ЦСКА во 2-м туре проиграл «Эспаньолу», «Краснодар» уступил «Хетафе». Наши команды, не набрав очков, замыкают таблицу в своих группах с пугающей разницей мячей – 1:7.

2. Продолжает штормить и «Манчестер Юнайтед», ни разу не пробивший в створ в игре с АЗ (0:0). Команда Сульшера не может победить в гостях уже в 10 матчах кряду.

«Арсенал» разгромил «Стандард» и лидирует в группе с 6 очками. 18-летний дебютант Мартинелли сделал дубль, первый гол за «канониров» забил Себальос.

На игре «Дюделанж» – «Карабах» произошел скандал. Азербайджанская команда не хотела продолжать матч из-за дрона с флагом Нагорно-Карабахской Республики.

3. Евгения Медведева лидирует на турнире Shanghai Trophy после короткой программы, опережая Элизабет Турсунбаеву.

Российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграл ритм-танец с личным рекордом.

Тем временем Алина Загитова исполнит главную роль в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

4. Аделина Сотникова стала жертвой мошенницы, обманувшей фигуристку на 2 млн рублей, пообещав вылечить ее сестру.

5. Россия потеряла шансы на выход в плей-офф Кубка мира-2019 по регби.

6. В КХЛ «Витязь» продлил победную серию до 10 матчей, обыграв ЦСКА. Вратарь подмосковной команды Александр Самонов отразил 44 броска из 45.

Магнитка» прервала 4-матчевую серию поражений, одержав победу над «Локомотивом». Все результаты дня – здесь.

7. В НХЛ Панарин набрал 2 очка в дебютном матче за «Рейнджерс», у Кучерова тоже 1+1, у Сергачева 3 ассиста, Малкин отметился голом. Остальные результаты – здесь.

8. Легенда «Ювентуса» и немножко «Зенита» Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры.

9. Илья Шкуренев занял 4-е место в соревнованиях десятиборцев на ЧМ по легкой атлетике. На этот раз россияне без медалей.

10. На теннисном турнире в Пекине в 1/4 финала пробились Дарья Касаткина, Бьянка Андрееску, Каролин Возняцки и Наоми Осака.

У мужчин в четвертьфинале Карен Хачанов сыграет с Фабио Фоньини, Доминик Тим встретится с Энди Марреем.

11. 22 очка Шведа помогли «Химкам» победить «Маккаби» в Евролиге.

12. Александр Емельяненко рассек бровь Михаилу Кокляеву на дуэли взглядов.

13. Роман Зобнин выбыл из строя, получив повреждение на тренировке «Спартака».

14. Александр Медведев рассказал о травме Малкома. Там все очень серьезно.

Цитаты дня

«Хотим подраться с Конором в Москве. Он же говорил, что у него болельщиков здесь больше, чем у нас». Отец Хабиба не против реванша.

«Иногда тяжело принять результат, но надо. Можете бить в меня фразами, но через такое надо пройти». Гончаренко рассуждает о неудачах в ЛЕ.

«Ради чего борьба с допингом, если Гэтлин и Коулмен на пьедестале чемпионата мира?» Шубенков возмущен несправедливостью в спорте.

«Ватцке такой клоун 🤡 Говорил, что не продаст Дембеле, а сам быстро принял 100 миллионов». Обамеянг ответил на обвинения в жадности.