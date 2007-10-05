Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Лестер», «Тоттенхэм» в гостях у «Брайтона»

В 8-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» проведет гостевой матч с «Брайтоном», «Ливерпуль» сыграет с «Лестером».
Завтра «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон», «Арсенал» – «Борнмут», а «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Ньюкаслу» на выезде.
Чемпионат Англии
8-й тур
- Дата проведения
- 5 октября, 14.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 5 октября, 17.00, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 5 октября, 17.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 5 октября, 17.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 5 октября, 17.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 5 октября, 19.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 6 октября, 16.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 6 октября, 16.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 6 октября, 16.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 6 октября, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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