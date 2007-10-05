Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Лестер», «Тоттенхэм» в гостях у «Брайтона»

В 8-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» проведет гостевой матч с «Брайтоном», сыграет с «Лестером».

Завтра «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон», «Арсенал» – «Борнмут», а будет противостоять «Ньюкаслу» на выезде.

Чемпионат Англии

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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