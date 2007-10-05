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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Лестер», «Тоттенхэм» в гостях у «Брайтона»

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В 8-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» проведет гостевой матч с «Брайтоном», «Ливерпуль» сыграет с «Лестером». 

Завтра «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон», «Арсенал» – «Борнмут», а «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Ньюкаслу» на выезде. 

Чемпионат Англии

8-й тур

Брайтон – Тоттенхэм
Дата проведения
5 октября, 14.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Норвич – Астон Вилла
Дата проведения
5 октября, 17.00, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Эвертон
Дата проведения
5 октября, 17.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
5 октября, 17.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Лестер
Дата проведения
5 октября, 17.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Кристал Пэлас
Дата проведения
5 октября, 19.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Борнмут
Дата проведения
6 октября, 16.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Вулверхэмптон
Дата проведения
6 октября, 16.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Челси
Дата проведения
6 октября, 16.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
6 октября, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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