«Спартак» прервал 10-матчевую победную серию «Витязя»

«Спартак» победил «Витязь» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата .

Таким образом, завершилась победная серия клуба из Подольска, которая продлилась 10 игр.

Отметим, что не проигрывал целый месяц. До этого 4 сентября команда уступила «Автомобилисту» (2:3), после чего начала победную серию.

«Витязь» занимает третье место в таблице Западной конференции, имея на счету 23 очка в 12 играх.

«Спартак» расположился на 9-й позиции с 13 баллами в 14 встречах.

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