Чемпионат Германии. «Бавария» играет с «Хоффенхаймом», «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Фрайбурга»

В 7-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в гостях играет с «Фрайбургом», «Бавария» принимает «Хоффенхайм», а «РБ Лейпциг» встретится с «Байером».
Чемпионат Германии
7-й тур
- Дата проведения
- 5 октября, 16.30, «Шварцвальд-Штадион»
- Гол:
- 0:1 – 20 Витцель.
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Боруссия Д –
Бюрки, Пишчек (Брандт, 14), Хакими, Хуммельс, Аканджи, Гетце, Витцель, Ройс, Дилэйни, Азар, Геррейру.
- Предупреждение:
- Хуммельс (44).
- Дата проведения
- 5 октября, 16.30, «Альянц-Арена»
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Бавария –
Нойер, Зюле, Павар, Боатенг, Киммих, Алькантара, Толиссо, Гнабри, Коутиньо, Коман, Левандовски.
- Предупреждение:
- Алькантара (45).
- Дата проведения
- 5 октября, 16.30, «Бентелер-Арена»
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Падерборн –
Цингерле, Шонлау, Коллинз, Килиан, Дрэгер, Каули, Гьясула, Василиадис, Прегер, Цолински, Михель.
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Майнц –
Центнер, Бросински, Сен-Жюст, Ниакате, Боэтиюс, Озтуналы, Квайсон, Фернандеш, Онисиво, Баку, Кунде.
- Дата проведения
- 5 октября, 16.30, «БайАрена»
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Байер –
Градецки, Бендер, Синкгравен, Вайзер, Та, Амири, Арангис, Хавертц, Бельараби, Баумгартлингер, Фолланд.
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Орбан, Упамекано, Форсберг, Лаймер, Забитцер, Демме, Вернер, Матеус Кунья.
- Предупреждение:
- Синкгравен (45).
- Дата проведения
- 5 октября, 19.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 6 октября, 14.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 6 октября, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 21.30, «Олимпияштадион»
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Герта –
Ярстейн, Клюнтер, Штарк, Боята, Миттельштедт, Шелбред, Груйич, Вольф (Лекки, 79), Дарида, Дилросун (Лукебакио, 60), Ибишевич (Зельке, 71).
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Фортуна –
Стеффен, Циммерманн, Айхан, Адамс, Гиссельманн, Бодзек, Бейкер (Моралес, 71), Текпетей, Финк (Караман, 77), Ампома (Томми, 63), Хеннингс.
- Дата проведения
- 6 октября, 19.00, «Коммерцбанк-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.