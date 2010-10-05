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Чемпионат Германии. «Бавария» играет с «Хоффенхаймом», «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Фрайбурга»

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В 7-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в гостях играет с «Фрайбургом», «Бавария» принимает «Хоффенхайм», а «РБ Лейпциг» встретится с «Байером».

Чемпионат Германии

7-й тур

Фрайбург – Боруссия Д 0:1 (перерыв)
Дата проведения
5 октября, 16.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 20 Витцель.
ФрайбургШволов, Гюнтер, Кох, Кюблер, Шмид, Абраши, Хефлер, Хаберер, Хайнц, Хелер, Вальдшмидт.
Боруссия ДБюрки, Пишчек (Брандт, 14), Хакими, Хуммельс, Аканджи, Гетце, Витцель, Ройс, Дилэйни, Азар, Геррейру.
Предупреждение:
Хуммельс (44).

 

Бавария – Хоффенхайм 0:0 (перерыв)
Дата проведения
5 октября, 16.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика
БаварияНойер, Зюле, Павар, Боатенг, Киммих, Алькантара, Толиссо, Гнабри, Коутиньо, Коман, Левандовски.
ХоффенхаймБауманн, Акпогума, Пош, Хюбнер, Кадержабек, Гриллич, Гайгер, Адамян, Руди, Бебу, Сков.
Предупреждение:
Алькантара (45).

 

Падерборн – Майнц 1:2 (перерыв)
Дата проведения
5 октября, 16.30, «Бентелер-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 8 Квайсон, 1:1 – 14 Цолински, 1:2 – 32, пенальти Бросински.
ПадерборнЦингерле, Шонлау, Коллинз, Килиан, Дрэгер, Каули, Гьясула, Василиадис, Прегер, Цолински, Михель.
МайнцЦентнер, Бросински, Сен-Жюст, Ниакате, Боэтиюс, Озтуналы, Квайсон, Фернандеш, Онисиво, Баку, Кунде.
Предупреждения:
Ниакате (25), Баку (35).

 

Байер – РБ Лейпциг 0:0 (перерыв)
Дата проведения
5 октября, 16.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика
БайерГрадецки, Бендер, Синкгравен, Вайзер, Та, Амири, Арангис, Хавертц, Бельараби, Баумгартлингер, Фолланд.
РБ ЛейпцигГулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Орбан, Упамекано, Форсберг, Лаймер, Забитцер, Демме, Вернер, Матеус Кунья.
Предупреждение:
Синкгравен (45).

 

Шальке – Кельн
Дата проведения
5 октября, 19.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Боруссия М – Аугсбург
Дата проведения
6 октября, 14.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вольфсбург – Унион Берлин
Дата проведения
6 октября, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Герта – Фортуна 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
4 октября, 21.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 32, пенальти Хеннингс, 1:1 – 37 Ибишевич, 2:1 – 44 Дилросун, 3:1 – 62 Дарида.
ГертаЯрстейн, Клюнтер, Штарк, Боята, Миттельштедт, Шелбред, Груйич, Вольф (Лекки, 79), Дарида, Дилросун (Лукебакио, 60), Ибишевич (Зельке, 71).
ФортунаСтеффен, Циммерманн, Айхан, Адамс, Гиссельманн, Бодзек, Бейкер (Моралес, 71), Текпетей, Финк (Караман, 77), Ампома (Томми, 63), Хеннингс.
Предупреждения:
Боята (31), Бодзек (45), Шелбред (52), Груйич (55), Моралес (75), Текпетей (88).

 

Айнтрахт Ф – Вердер
Дата проведения
6 октября, 19.00, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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