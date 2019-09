Нападающий «Ювентуса» забил за сборную Португалии в матче отборочного раунда Евро-2020 против Литвы (1:0, первый тайм).

Этот гол стал для него 90-м в составе национальной сборной.

Кроме того, Литва стала 40-й сборной, в ворота которой 34-летний форвард забивал.

Cristiano Ronaldo scores against his 40th opponent in international football 🔥 pic.twitter.com/CNn96KVu76