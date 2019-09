Представлен логотип ЧМ-2022. Он в виде восьмерки

представила логотип чемпионата мира 2022 года, который примет Катар.

«Изогнутые линии эмблемы символизируют собой песчаные дюны, а непрерывная петля представлена в виде восьмерки, что означает и восемь стадионов, на которых будут проходить матчи, и символ бесконечности, отражающий объединяющий характер турнира.

Шрифт, сопровождающий эмблему, перевоплощает традиционную арабскую каллиграфию в новый современный шрифт», – сообщает официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, и Мадинат-аш-Шамале.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.



