Английские фанаты завалили твиттер «Зенита» просьбами купить Джонса и Мустафи

дал возможность пользователям присылать личные сообщения в своем англоязычном твиттере.

После этого клуб завалили просьбами купить Фила Джонса, выступающего за «МЮ», и игрока Шкодрана Мустафи.

«Мы оставили наш директ открытым для того, чтобы быть милыми. И все, что мы получили – это сообщения с вопросами о том, как много ретвитов нужно сделать, чтобы мы купили и Мустафи...» – сказано в сообщении «Зенита».

Шкодран Мустафи перестал попадать в состав «Арсенала», а главный тренер команды Унаи Эмери заявил, что для него было бы лучше покинуть клуб.

Фил Джонс также не играет в основе . Сообщалось, что этим летом он мог перейти в «Ньюкасл» на правах аренды, однако сделка сорвалась.

We leave our DMs open to be nice and all we get is messages asking how many retweets for Phil Jones or Mustafi...🤦‍♂️ pic.twitter.com/31VfZsJqA4