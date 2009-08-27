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Английские фанаты завалили твиттер «Зенита» просьбами купить Джонса и Мустафи

Теги Зенит Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал болельщики Шкодран Мустафи Фил Джонс соцсети ахахаха Футбол

«Зенит» дал возможность пользователям присылать личные сообщения в своем англоязычном твиттере.

После этого клуб завалили просьбами купить Фила Джонса, выступающего за «МЮ», и игрока «Арсенала» Шкодрана Мустафи.

«Мы оставили наш директ открытым для того, чтобы быть милыми. И все, что мы получили – это сообщения с вопросами о том, как много ретвитов нужно сделать, чтобы мы купили Фила Джонса и Мустафи...» – сказано в сообщении «Зенита».

Шкодран Мустафи перестал попадать в состав «Арсенала», а главный тренер команды Унаи Эмери заявил, что для него было бы лучше покинуть клуб.

Фил Джонс также не играет в основе «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что этим летом он мог перейти в «Ньюкасл» на правах аренды, однако сделка сорвалась.

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