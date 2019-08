«Зенит» обратился к «Эвертону»: «Малком у нас, теперь вы попытаетесь подписать Зума?»

в своем англоязычном аккаунте в твиттере обратился к . Ранее сообщалось, что английский клуб пытался перехватить у «Зенита».

«Эй, «Эвертон», теперь, когда Малком у нас, вы попытаетесь подписать Зума?» – написал «Зенит» в своем твиттере.

Защитник Крис Зума принадлежит «Челси», однако провел прошлый сезон в «Эвертоне» на правах аренды. Ранее сообщалось, что клуб из Ливерпуля хочет подписать с игроком полноценный контракт.

Hey @Everton, now Malcom’s here, you gonna go for Zouma? 😙 #FreeZouma