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«Зенит» обратился к «Эвертону»: «Малком у нас, теперь вы попытаетесь подписать Зума?»

Теги Зенит Эвертон премьер-лига Россия премьер-лига Англия Курт Зума Малком Футбол

«Зенит» в своем англоязычном аккаунте в твиттере обратился к «Эвертону». Ранее сообщалось, что английский клуб пытался перехватить Малкома у «Зенита».

«Эй, «Эвертон», теперь, когда Малком у нас, вы попытаетесь подписать Зума?» – написал «Зенит» в своем твиттере.

Защитник Крис Зума принадлежит «Челси», однако провел прошлый сезон в «Эвертоне» на правах аренды. Ранее сообщалось, что клуб из Ливерпуля хочет подписать с игроком полноценный контракт.

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