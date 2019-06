Суарес заплакал после вылета Уругвая. Он единственный не забил пенальти в матче с Перу

уступила Перу (0:0, по пенальти – 4:5) в 1/4 финала Кубка Америки-2019.

В серии пенальти единственный промах с точки, первым же ударом, допустил уругвайский форвард «Барселоны» .

32-летний нападающий после серии пенальти заплакал. Партнеры по команде попытались поддержать и успокоить его.

В полуфинале Кубка Америки сборная Перу встретиться с национальной командой Чили.

