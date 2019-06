Роналду, де Йонг и Пикфорд – в символической сборной плей-офф Лиги наций

УЕФА опубликовал символическую сборную финального раунда Лиги наций.

В составе сборной больше всего оказалось представителей национальных команд Португалии и Голландии (по 4 игрока). Защитник сборной Голландии и «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не был включен в список лучших.

Символическая сборная: Джордан Пикфорд (Англия), Кевин Мбабу (Швейцария), Маттейс де Лигт (Голландия), Рубен Диаш (Португалия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Рафаэл Геррейру (Португалия), Френки де Йонг, Мартен де Рон (оба – Голландия), Бернарду Силва, (оба – Португалия), Мемфис Депай (Голландия).

⭐️ The #NationsLeague team of the finals!

Based on the FedEx Performance Zone 🔢 pic.twitter.com/SiDvaZPtn0