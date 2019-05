Сарри ушел с тренировки «Челси», пнув кепку, после конфликта Луиза и Игуаина

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри остался недоволен конфликтом защитника Давида Луиза и нападающего Гонсало Игуаина накануне финала с «Арсеналом».

Футболисты вступили в словесную перепалку друг с другом во время тренировки команды.

Сарри досрочно покинул занятие, разозлившись на поведение игроков. Покидая газон, 60-летний итальянец отшвырнул кепку, в которой был на тренировке, и пнул ее.

Tempers fraying in the Chelsea camp? 😡



Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd