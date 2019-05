В Манчестере проходит чемпионский парад «Манчестер Сити».

Фанаты «Сити» вышли на улицы, чтобы поприветствовать команду.

Игроки, тренеры и персонал «Сити» проехались по городу на автобусе с четырьмя трофеями – АПЛ, Кубком Англии, Кубком лиги и Суперкубком.

Фото: твиттер

They turned out in their thousands in Manchester to welcome home @ManCity and @ManCityWomen—who won six trophies between them this season 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/0S3Pj95lua