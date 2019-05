Рибери и Роббен покинут «Баварию» летом. Француз в клубе 12 лет, голландец – 10

объявила, что полузащитник Франк Рибери не будет продлевать контракт и летом покинет клуб.

«Для меня переход в «Баварию» стал воплощением мечты.

Прощание с клубом будет непростым, но мы не должны забывать, чего мы добились вместе. Вместе мы выиграли более 20 титулов», – заявил Рибери.

Арьен Роббен, как стало известно ранее, также покинет «Баварию» в конце сезона. Клуб подтвердил это официально.

«Франк и Арьен – выдающиеся футболисты. благодарна обоим за многое и организует великолепные и эмоциональные проводы.

Они были важной частью самого успешного десятилетия в истории «Баварии».

Роббен еще в конце 2018 года объявил, что летом завершит свою карьеру в «Баварии», – сказал председатель правления клуба .

Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года, в ее составе он выиграл 22 трофея. Роббен играет в Мюнхене с 2009 года. он завоевал с клубом 19 трофеев.

🗞️ @FranckRibery will not extend his contract with #FCBayern, and will leave this summer.



Thank you for everything, Franck. ❤️#MiaSanMia, forever 👑 pic.twitter.com/QNOwpFJ9tF