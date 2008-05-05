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    Рибери и Роббен покинут «Баварию» летом. Француз в клубе 12 лет, голландец – 10

    Теги Бавария Франк Рибери Арьен Роббен бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге трансферы Футбол

    «Бавария» объявила, что полузащитник Франк Рибери не будет продлевать контракт и летом покинет клуб.

    «Для меня переход в «Баварию» стал воплощением мечты.

    Прощание с клубом будет непростым, но мы не должны забывать, чего мы добились вместе. Вместе мы выиграли более 20 титулов», – заявил Рибери.

    Арьен Роббен, как стало известно ранее, также покинет «Баварию» в конце сезона. Клуб подтвердил это официально.

    «Франк и Арьен – выдающиеся футболисты. «Бавария» благодарна обоим за многое и организует великолепные и эмоциональные проводы.

    Они были важной частью самого успешного десятилетия в истории «Баварии».

    Роббен еще в конце 2018 года объявил, что летом завершит свою карьеру в «Баварии», – сказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

    Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года, в ее составе он выиграл 22 трофея. Роббен играет в Мюнхене с 2009 года. он завоевал с клубом 19 трофеев.

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