Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Юрген Клопп: «Салах встретился с Дейенерис Таргариен. Я бы тоже хотел посетить это мероприятие!»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп светская хроника фото Мохамед Салах стиль Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал участие нападающего Мохамеда Салаха в гала-мероприятии журнала Time в Нью-Йорке.

    Салах ранее вошел в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time.

    «Поездки в наше время больше не являются проблемой. Проблема была бы, если у него, например, сломалась бы машина и ему пришлось бы добираться оттуда пешком.

    Он пропустил одну тренировку. Сегодня [в четверг] он уже тренировался, все в порядке. Я видел несколько фото, он выглядел великолепно в своем смокинге. Вау!

    Он повстречал многих знаменитых людей. Госпожа Таргариен [актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов»]. Она тоже там была. 

    Если бы он спросил меня, я бы захотел к нему там присоединиться! Это было действительно интересно, и сейчас он вернулся, все здорово.

    Я очень горжусь, потому что футбольные люди часто появляются на ТВ и в газетах, но зачастую мы говорим не самые умные вещи. 

    Но Мо очень умный и влиятельный человек. Он озвучил некоторые умные мысли и, возможно, вдохновил кого-то задуматься, а другие, в свою очередь, узнали о нем. 

    Очень важно, чтобы в мире были такие люди, как Салах. Безусловно, это не должно быть его основной деятельностью, но очень важно, что он делится своим мнением на публике», – сказал Клопп.

    Салах стал первым футболистом, попавшим на обложку Time – 100

     
     
     
    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Mohamed Salah (@mosalah)

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться