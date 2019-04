Юрген Клопп: «Салах встретился с Дейенерис Таргариен. Я бы тоже хотел посетить это мероприятие!»

Главный тренер Юрген Клопп прокомментировал участие нападающего в гала-мероприятии журнала Time в Нью-Йорке.

Салах ранее вошел в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time.

«Поездки в наше время больше не являются проблемой. Проблема была бы, если у него, например, сломалась бы машина и ему пришлось бы добираться оттуда пешком.

Он пропустил одну тренировку. Сегодня [в четверг] он уже тренировался, все в порядке. Я видел несколько фото, он выглядел великолепно в своем смокинге. Вау!

Он повстречал многих знаменитых людей. Госпожа Таргариен [актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов»]. Она тоже там была.

Если бы он спросил меня, я бы захотел к нему там присоединиться! Это было действительно интересно, и сейчас он вернулся, все здорово.

Я очень горжусь, потому что футбольные люди часто появляются на ТВ и в газетах, но зачастую мы говорим не самые умные вещи.

Но Мо очень умный и влиятельный человек. Он озвучил некоторые умные мысли и, возможно, вдохновил кого-то задуматься, а другие, в свою очередь, узнали о нем.

Очень важно, чтобы в мире были такие люди, как Салах. Безусловно, это не должно быть его основной деятельностью, но очень важно, что он делится своим мнением на публике», – сказал Клопп.

