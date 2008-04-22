Тренер «Кардиффа» Уорнок сравнил Салаха с британским прыгуном в воду

Главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок после поражения от (0:2) прокомментировал пенальти, назначенный в ворота его команды за фол Шона Моррисона на .

«На мой взгляд, пенальти был неочевидный. Мы подарили повод его назначить.

Моррисон обхватывал руками Салаха, но в конце концов это был нырок на 9,9 балла, как у Тома Дейли [британский прыгун в воду – прим. Sports.ru]. Не думаю, что Дейли смог бы набрать больше с трамплина для прыжков в воду.

Хотя, уверен, вы [журналисты] опять напишете, что Уорнок снова ноет», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.