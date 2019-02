Форвард Миши Батшуайи перешел в «Кристал Пэлас».

«Орлы» арендовали 25-летнего игрока сборной Бельгии до конца сезона.

Первую половину сезона Батшуайи провел на правах аренды в «Валенсии».

Его статистику можно найти здесь.

