Игроки сборной Франции прервали пресс-конференцию с участием главного тренера команды.

Дидье Дешам отвечал на вопросы журналистов после победы над сборной Хорватии (4:2) в финале ЧМ-2018.

Футболисты ворвались в помещение и стали разбрызгивать шампанское. При этом они нараспев скандировали имя тренера: «Дидье Дешам, Дидье Дешам!».

#FRA players just stormed the press conference chanting Didier Deschamps’ name. Raucous. pic.twitter.com/EmVEjDWNct