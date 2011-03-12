Фанат «Вест Хэма» выбежал на поле и сцепился с Ноблом, другой болельщик выдернул угловой флаг и принес его к центральному кругу

Матч 30-го тура АПЛ «Вест Хэм» – «Бернли» (0:3) ознаменовался беспорядками, которые устроили болельщики лондонской команды.
Гости открыли счет на 66-й минуте игры, после чего на поле выбежал фанат «молотобойцев».
С болельщиком сцепился капитан «Вест Хэма» Марк Нобл, бросивший того на землю. Арбитр и партнеры по команды смогли оттащить 30-летнего игрока от фаната.
Стюарды сумели вывести нарушителя с поля, однако этот эпизод привел к массовым беспорядкам.
Другой фанат выдернул угловой флажок и принес его к центральному кругу.
Фанаты встали со своих мест и направились к ложе, где сидят владельцы клуба, предъявляя им претензии, оскорбляя и требуя уйти в отставку.
Футболисты «Бернли» усадили детей с трибун на свои места, чтобы те случайно не попали в давку.
Фото: кадры из трансляции beIN SPORTS
Burnley substitutes let kids onto the bench to escape fighting in stands #WHUBUR pic.twitter.com/VVaVNoxICj— Johnny Phillips (@SkyJohnnyP) 10 марта 2018 г.
West Ham fans have left their seats and directing abuse at the co-owners in the directors box. pic.twitter.com/gZ5Vk8RGg3— Sam Inkersole (@Sam_InkersoleTM) 10 марта 2018 г.