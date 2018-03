Фанат «Вест Хэма» выбежал на поле и сцепился с Ноблом, другой болельщик выдернул угловой флаг и принес его к центральному кругу

Матч 30-го тура АПЛ – «Бернли» (0:3) ознаменовался беспорядками, которые устроили болельщики лондонской команды.

Гости открыли счет на 66-й минуте игры, после чего на поле выбежал фанат «молотобойцев».

С болельщиком сцепился капитан «Вест Хэма» , бросивший того на землю. Арбитр и партнеры по команды смогли оттащить 30-летнего игрока от фаната.

Стюарды сумели вывести нарушителя с поля, однако этот эпизод привел к массовым беспорядкам.

Другой фанат выдернул угловой флажок и принес его к центральному кругу.

Фанаты встали со своих мест и направились к ложе, где сидят владельцы клуба, предъявляя им претензии, оскорбляя и требуя уйти в отставку.

Футболисты усадили детей с трибун на свои места, чтобы те случайно не попали в давку.

Фото: кадры из трансляции beIN SPORTS

Burnley substitutes let kids onto the bench to escape fighting in stands #WHUBUR pic.twitter.com/VVaVNoxICj

West Ham fans have left their seats and directing abuse at the co-owners in the directors box. pic.twitter.com/gZ5Vk8RGg3