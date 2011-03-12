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    Фанат «Вест Хэма» выбежал на поле и сцепился с Ноблом, другой болельщик выдернул угловой флаг и принес его к центральному кругу

    Теги Вест Хэм Марк Нобл премьер-лига Англия происшествия болельщики Бернли

    Матч 30-го тура АПЛ «Вест Хэм» – «Бернли» (0:3) ознаменовался беспорядками, которые устроили болельщики лондонской команды.

    Гости открыли счет на 66-й минуте игры, после чего на поле выбежал фанат «молотобойцев».

    С болельщиком сцепился капитан «Вест Хэма» Марк Нобл, бросивший того на землю. Арбитр и партнеры по команды смогли оттащить 30-летнего игрока от фаната.

    Стюарды сумели вывести нарушителя с поля, однако этот эпизод привел к массовым беспорядкам.

    Другой фанат выдернул угловой флажок и принес его к центральному кругу.

    Фанаты встали со своих мест и направились к ложе, где сидят владельцы клуба, предъявляя им претензии, оскорбляя и требуя уйти в отставку.

    Футболисты «Бернли» усадили детей с трибун на свои места, чтобы те случайно не попали в давку.

    Фото: кадры из трансляции beIN SPORTS

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