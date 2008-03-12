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    С.Прядкин о переносах матчей РФПЛ: Почему вы адресуете такие вопросы РФПЛ? Клубы должны заниматься своими болельщиками

    Теги Амкар Рубин Сергей Прядкин Арсенал Тула Тосно

    – Почему перенесен матч «Амкар» – «Арсенал» из Перми в Уфу?

    – Еще во время кубковой игры «Амкара» и курского «Авангарда» пермский газон вызвал много вопросов. Сейчас наша комиссия второй раз проинспектирует поле в Екатеринбурге, где 12 марта должны встретиться «Урал» и «Локомотив». Волнуются и в Грозном за свой газон. Руководство «Ахмата» опасается, как бы не пострадала трава, которая только-только проросла.

    – И все-таки вернемся к Перми. Что там могло произойти с полем?

    – Синтетика тоже приходит в негодность. Это как с автомобильными покрышками, которые со временем изнашиваются. В Перми кокосовая крошка смешалась с резиной – и получился очень интересный микс. Газону на стадионе «Звезда» на самом деле уже пять лет. Его надо менять. Решение уже принято. Надеюсь, до следующего домашнего матча «Амкар» решит все проблемы.А пока – пермяки сыграют с «Арсеналом» в Уфе. Тамошняя арена была прописана как резервная на случай смены дислокации.

    – Матч «Тосно» – «Рубин» тоже будет перенесен? Казанский клуб сообщил о том, что игра пройдет не в Санкт-Петербурге, а в Саранске.

    – Знаете, еще в понедельник в РФПЛ из «Тосно» пришло письмо, что команда будет играть 10 марта на «Петровоском». Но потом нам перезвонили и сообщили, что не успевают согласовать все нюансы, связанные с погодой. Значит, матч пройдет в Саранске. Арена «Старт» была заявлена как резервная. Условия там неплохие. Соответствуют стандартам РФПЛ.

    – А как быть болельщикам «Тосно»?

    – Почему вы адресуете такие вопросы РФПЛ? Клубы должны заниматься своими болельщиками. Если нет возможности провести матч у себя дома, надо заранее проинформировать об этом лигу. Чтобы соперник успел скорректировать логистику и подготовку. «Тосно» это сделал. Никаких вопросов к клубу нет. Теперь можно и выезд для болельщиков организовать. Зачем все время переводить стрелки на РФПЛ? В работе с фанатами в первую очередь заинтересованы сами клубы.

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