Пол Мерсон: «Прочитав цитату Артеты о лучшей атакующей команде АПЛ, фанаты «Челси» подумают: «Ничего себе! О чем он говорит?». Если Палмер не играет, они не смогут забивать»

Пол Мерсон заявил, что удивлен словами Микеля Артеты о «Челси».

«Микель Артета сказал, что «Челси» является лучшей атакующей командой в АПЛ после того, как «Арсенал » обыграл их 1:0.

Когда Никлас Джексон и Коул Палмер на поле – это хорошая команда. Они дополняют друг друга. Палмер играет лучше, когда играет Джексон, а Джексон играет лучше, когда играет Палмер. Это факт.

Но я удивлен этой цитатой. Честно говоря, я этого не понимаю. Многие фанаты «Челси», прочитав ее, подумают: «Ничего себе! О чем он говорит?».

Артета так сказал, потому что «Челси» потратил 1,6 миллиарда фунтов, но при этом не имеет нападающего и не забивает, а болельщики жалуются на него, потому что у «Арсенала» нет форварда?

Если Палмер не играет, не думаю, что «Челси » сможет забивать», – сказал бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон.