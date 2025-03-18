Пол Мерсон: «Прочитав цитату Артеты о лучшей атакующей команде АПЛ, фанаты «Челси» подумают: «Ничего себе! О чем он говорит?». Если Палмер не играет, они не смогут забивать»
Пол Мерсон заявил, что удивлен словами Микеля Артеты о «Челси».
«Микель Артета сказал, что «Челси» является лучшей атакующей командой в АПЛ после того, как «Арсенал» обыграл их 1:0.
Когда Никлас Джексон и Коул Палмер на поле – это хорошая команда. Они дополняют друг друга. Палмер играет лучше, когда играет Джексон, а Джексон играет лучше, когда играет Палмер. Это факт.
Но я удивлен этой цитатой. Честно говоря, я этого не понимаю. Многие фанаты «Челси», прочитав ее, подумают: «Ничего себе! О чем он говорит?».
Артета так сказал, потому что «Челси» потратил 1,6 миллиарда фунтов, но при этом не имеет нападающего и не забивает, а болельщики жалуются на него, потому что у «Арсенала» нет форварда?
Если Палмер не играет, не думаю, что «Челси» сможет забивать», – сказал бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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