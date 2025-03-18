Артем Дзюба: «Буду гордиться матчами за сборную на ЧМ – это лучшее, что произошло в карьере, лучшие эмоции. Никогда их не забуду, когда вся страна так любила футбол»
Нападающий «Акрона» получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи против сборных Гренады и Замбии.
– Философский вопрос: что для тебя матч за сборную?
– Блин, ну это такое прямо... Это такое состояние души, наверное, такого умиротворения внутри. Какая-то гордость.
По прошествии своей карьеры, когда я закончу, главным, чем я буду гордиться, – это матчами за сборную на чемпионате мира, наверное.
Это лучшее, что произошло в моей футбольной карьере. Это лучшие эмоции, которые я испытывал. И я их никогда не забуду, когда вся страна так любила футбол. Как мальчишки, вообще люди везде встречали – это незабываемые ощущения.
Сборная для меня – это то место, где я, наверное, получил весь максимальный спектр эмоций: от негатива до позитива. Сборная для меня всегда была особым местом, – сказал Артем Дзюба.
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