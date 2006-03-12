Ди Франческо: «Победа над «Наполи» должна стать отправной точкой»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо остался доволен действиями своих подопечных в победном матче на «Сан-Паоло».

Наставник «джаллоросси» признался, что провел большую работу над ошибками после череды негативных результатов.

«На минувшей неделе мы провели хорошую работу, особенно на психологическом уровне. Было много разговоров о том, что у этой группы нет идей, однако мы доказали, что являемся командой. Для нас это должно стать отправной точкой. Мы не побоялись посмотреть в глаза соперника и сохранили непрерывность намерений, которой нам так недоставало в последнее время».

- После этой победы команда ощутит собственный потенциал?

«Часто мы слишком рано считаем, что победили и, как итог, теряем концентрацию и не можем реализовать свои замыслы. Такое отношение мы должны полностью искоренить. Сегодня для победы нам потребовалось забить четыре гола, однако в нынешнем сезоне были случаи, когда мы могли упустить победу из-за отсутствия определенности и решительности».

- Что изменилось по сравнению с прошлыми матчами?

«Мы провели большую работу над ошибками. Зачастую мы показывали хорошую игру лишь на определенном отрезке матча. Однако, этого недостаточно, поскольку от нас требуется оставаться в игре все 90 минут и думать наперед, что нам и удалось. Победа достается команде, которая меньше ошибается, и сегодня мы ошибались меньше, чем игроки «Наполи». Отмечу, что забить четыре гола в ворота одной из лучших оборон чемпионата довольно непростая задача. Нам все еще предстоит работа в ментальном плане, но сегодня мы доказали, что у этой команды есть идеи, ментальность и идентичность. Меня злит тот факт, что мы продемонстрировали эти качества только сейчас. Впрочем, сегодня я счастлив».