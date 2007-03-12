Терехин: «Спартак» не сильнее «Локомотива» в индивидуальном плане»

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал матч «железнодорожников» против «Спартака» в рамках РФПЛ.

«Не думаю, что индивидуально игроки «Спартака» сильнее. У «Локомотива» в принципе то игроки неплохие: это и братья Алексей и Антон Миранчуки, Мануэл Фернандеш.

И в обороне, и в центре поля у железнодорожников хорошие футболисты. Спартаковцы сильнее в индивидуальном плане на сегодня не сильнее.

Зе Луиш? Ну да, хороший игрок. Но он ведь не Лионель Месси, что может нескольких обыграть. По российским меркам — да, игрок хорошего уровня. Но не более того», — сказал Терехин.